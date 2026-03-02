Luster LightTech A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Luster LightTech A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,06 CNY. Im letzten Jahr hatte Luster LightTech A einen Gewinn von -0,010 CNY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 796,0 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 649,7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,350 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 2,92 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,22 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,360 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 2,80 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at