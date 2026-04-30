Lutian Machinery A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Lutian Machinery A hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,280 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,58 Prozent auf 646,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Lutian Machinery A 677,6 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,08 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,52 Milliarden CNY gegenüber 2,24 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at