18.02.2026 06:31:28
Luvu Brands: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Luvu Brands ließ sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Luvu Brands die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,9 Millionen USD – eine Minderung von 4,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
