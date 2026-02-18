Luvu Brands: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Luvu Brands ließ sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Luvu Brands die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,9 Millionen USD – eine Minderung von 4,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at