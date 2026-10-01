Luvu Brands stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Luvu Brands präsentierte am 29.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Luvu Brands im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Luvu Brands 27,36 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 24,69 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at