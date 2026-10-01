|
01.10.2026 06:31:29
Luvu Brands stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Luvu Brands präsentierte am 29.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Luvu Brands im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Luvu Brands 27,36 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 24,69 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.