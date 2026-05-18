Luvu Brands vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Luvu Brands hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz lag bei 6,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at