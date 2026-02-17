Lux Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lux Industries hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,29 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,66 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,73 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,53 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at