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04.11.2026 06:31:28
Lux Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Lux Industries hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 7,94 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lux Industries 7,80 INR je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Lux Industries 7,18 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,79 Milliarden INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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