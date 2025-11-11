Lux Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lux Industries veröffentlichte am 08.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 7,80 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lux Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 17,02 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 7,79 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,77 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at