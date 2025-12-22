Lux Metals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lux Metals veröffentlichte am 19.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,030 CAD. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at