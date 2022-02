Luxemburg schickt Waffen zur Unterstützung der Ukraine

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das Großherzogtum Luxemburg schickt der Ukraine Defensivwaffen und militärisches Material für den Kampf gegen russische Soldaten. Die luxemburgische Armee werde unter anderem 100 Panzerabwehrwaffen des modernen schwedischen Typs NLAW liefern, teilte Verteidigungsminister François Bausch am Montag mit. Luxemburg werde auch mehrere Allrad-Jeeps und 15 Militärzelte in die Ukraine schicken. Luxemburg, dessen Streitkräfte etwa 1000 Soldaten zählen, habe seine Militärpräsenz im Rahmen einer in Litauen stationierten Nato-Einheit um zwei auf sechs Mann erhöht.

Bausch verwies darauf, dass sich Luxemburg nicht nur an einem Nato-Fonds für die Ukraine beteiligt, sondern auch an den Finanzhilfen der Europäischen Union in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro, mit denen Waffenkäufe der Ukraine unterstützt werden./rtt/DP/stw