Luxemburger Flughafen rechnet erneut mit Passagierrekord

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Luxemburgs Flughafen ist weiter im Aufwind. Die Passagierzahlen steigen Jahr um Jahr: Mit 5,3 Millionen Flugreisenden sei 2025 ein Rekord aufgestellt worden, teilte Flughafen-Chef Alexander Flassak auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Und: "Für dieses Jahr werden 5,7 Millionen Passagiere erwartet."

Von Luxemburg können über 120 Ziele in 33 Ländern mit Linienflügen angeflogen werden. Hinzu kommen laut Flassak noch Charterflüge. 2024 wurden am Flughafen Findel 5,1 Millionen Passagiere gezählt.

Eine Milliarde Euro für Ausbau

"Wir stellen in unseren Erhebungen auch fest, dass sich unser Einzugsgebiet in der Großregion zunehmend erweitert", sagte der Airport-Chef. So sei es keine Seltenheit mehr, dass Passagiere aus Frankreich und Deutschland mehr als 100 Kilometer Anreisestrecke zum Flughafen haben.

Laut Flughafenbetreibergesellschaft Lux-Airport soll insgesamt rund eine Milliarde Euro bis 2032 investiert werden, um den Flughafen zu modernisieren und auszubauen. 2050 werden laut Flassak mehr als zehn Millionen Passagiere erwartet.

Die Flugbewegungen im Passagierbereich seien zwischen 2019 und 2025 von rund 60.500 auf 58.500 zurückgegangen. "Das ist darauf zurückzuführen, dass die Auslastung der Flugzeuge sich erhöht hat und die Fluggesellschaften zunehmend größere Flugzeugtypen einsetzen", sagte der Flughafenchef./rtt/DP/mis

