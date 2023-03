Luxemburgs Premier Bettel spricht sich deutlich gegen Atomkraft aus

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Luxemburgs Ministerpräsident Xavier Bettel hat sich mit aller Deutlichkeit gegen Atomkraft ausgesprochen. "Es ist nicht sicher, es ist nicht schnell und es ist nicht günstig und es ist auch nicht klimafreundlich", sagte Bettel am Donnerstag am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel. Über die Einstufung von Atomkraft wird auf EU-Ebene immer wieder leidenschaftlich gestritten. Jüngst hatte die EU-Kommission etwa das sogenannte Netto-Null-Industrie-Gesetz vorgestellt, mit dem auch Atomkraft gefördert werden kann. Vor allem Frankreich setzt sich für diese Technologie ein.

Jedes Land könne seinen Energiemix selbst gestalten, sagte Bettel. "Aber mit europäischen Fahnen drauf wäre das ein Schwindel". Man solle nicht behaupten, dass mit Atomkraft eine nachhaltige Energieproduktion möglich sei.

/rew/DP/stw