Luxfer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Luxfer präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Luxfer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,200 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,51 Prozent auf 83,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 97,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at