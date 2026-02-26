26.02.2026 06:31:29

Luxfer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Luxfer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Luxfer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 90,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 103,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,280 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Luxfer ein Gewinn pro Aktie von 0,680 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 384,60 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 391,90 Millionen USD in den Büchern gestanden.

