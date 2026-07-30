Luxfer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Luxfer hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Luxfer 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 104,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 95,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at