Luxfer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Luxfer äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Luxfer ein EPS von 0,470 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Luxfer 92,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 99,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at