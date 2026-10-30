Luxfer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Luxfer hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,03 USD gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,29 Prozent auf 91,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 92,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at