Luxin Venture Capital Group präsentierte Quartalsergebnisse

Luxin Venture Capital Group hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Luxin Venture Capital Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 CNY je Aktie gewesen.

Luxin Venture Capital Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,9 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at