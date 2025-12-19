Luxor A-S (B) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Luxor A-S (B) hat am 17.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 17,81 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,920 DKK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,5 Millionen DKK – das entspricht einem Minus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,6 Millionen DKK in den Büchern gestanden hatten.

Luxor A-S (B) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 46,87 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 61,19 DKK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,03 Prozent auf 91,17 Millionen DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 87,64 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

