Luxor A-S (B): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Luxor A-S (B) hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,21 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,94 DKK je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 23,8 Millionen DKK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Luxor A-S (B) 23,0 Millionen DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at