Luxshare Precision Industry: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Luxshare Precision Industry ließ sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Luxshare Precision Industry die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Luxshare Precision Industry ein EPS von 0,500 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 90,62 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Luxshare Precision Industry einen Umsatz von 62,50 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at