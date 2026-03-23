LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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23.03.2026 07:01:09

Luxury brands from LVMH to Kering defy slowdown with more new store openings in Europe

Fragrances have been particularly popular due to their lower price point when compared to items such as jewellery and watchesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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