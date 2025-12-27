SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
|
27.12.2025 06:00:06
Luxury brands push into mass-market sports despite shift to exclusivity
Sponsorships and collaborations soar even as industry slowdown spurs renewed focus on wealthiest customersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
