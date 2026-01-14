Saks Aktie
WKN: 883503 / ISIN: US79377W1080
14.01.2026 06:44:19
Luxury department store chain Saks files for bankruptcy
Luxury department store chain struggled with high debt after acquiring rival Neiman Marcus and Bergdorf GoodmanWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
