RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
02.01.2026 06:00:06
Luxury discounting on the rise as years of price increases bite
About 35% to 40% of designer goods were sold at steep markdowns this year, analysts sayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!