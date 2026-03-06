06.03.2026 15:46:37

Luxury Gym Operator Draws $12 Million Fund Bet Despite 19% Stock Slide This Past Year

On February 17, 2026, Sea Cliff Partners Management disclosed a new position in Life Time Group Holdings (NYSE:LTH), acquiring 467,100 shares in the fourth quarter.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Sea Cliff Partners Management reported a new stake in Life Time Group Holdings with 467,100 shares acquired in the fourth quarter. The quarter-end value of the position reflected a $12.42 million increase.Life Time Group Holdings, Inc. operates a network of upscale athletic clubs and wellness centers across the United States and Canada. The company differentiates itself through integrated in-person and digital health solutions, premium facilities, and a comprehensive suite of ancillary services. Its strategy emphasizes expansion in metropolitan markets and the delivery of holistic wellness experiences to drive member engagement and retention.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
