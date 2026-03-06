|
06.03.2026 15:46:37
Luxury Gym Operator Draws $12 Million Fund Bet Despite 19% Stock Slide This Past Year
On February 17, 2026, Sea Cliff Partners Management disclosed a new position in Life Time Group Holdings (NYSE:LTH), acquiring 467,100 shares in the fourth quarter.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Sea Cliff Partners Management reported a new stake in Life Time Group Holdings with 467,100 shares acquired in the fourth quarter. The quarter-end value of the position reflected a $12.42 million increase.Life Time Group Holdings, Inc. operates a network of upscale athletic clubs and wellness centers across the United States and Canada. The company differentiates itself through integrated in-person and digital health solutions, premium facilities, and a comprehensive suite of ancillary services. Its strategy emphasizes expansion in metropolitan markets and the delivery of holistic wellness experiences to drive member engagement and retention.
