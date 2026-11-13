Luxury Real Estate Investment Fund öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Luxury Real Estate Investment Fund lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Luxury Real Estate Investment Fund hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 THB je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 24,2 Millionen THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 24,2 Millionen THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at