Luxury Real Estate Investment Fund stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Luxury Real Estate Investment Fund hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Luxury Real Estate Investment Fund im vergangenen Quartal 24,2 Millionen THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Luxury Real Estate Investment Fund 25,5 Millionen THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at