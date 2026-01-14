Saks Aktie
WKN: 883503 / ISIN: US79377W1080
|
14.01.2026 09:32:35
Luxury retailer Saks Global files for bankruptcy after turnaround fails
US$1 billion debtor-in-possession financing, pending court approval, will fund Saks’ operations and turnaroundWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!