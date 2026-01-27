RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
27.01.2026 18:00:33
Luxury stocks fall after LVMH delivers mixed results
Owner of Louis Vuitton and Dior reports another quarter of sales growth as luxury industry emerges from downturnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!