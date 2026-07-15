Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|
15.07.2026 12:54:00
Luxury stocks rally on Richemont sales beat — but the sector still needs China, says analyst
The luxury company that owns Cartier reported a 20% increase in sales year-on-year, boosting its stock.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Richemont
|
08:49
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Richemont auf 'Outperform' - Ziel 220 Franken (dpa-AFX)
|
15.07.26
|Aktien Schweiz etwas fester - Richemont mit Kurssprung (Dow Jones)
|
15.07.26
|Börse Zürich in Grün: SPI schließt im Plus (finanzen.at)
|
15.07.26