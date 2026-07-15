Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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15.07.2026 12:54:00

Luxury stocks rally on Richemont sales beat — but the sector still needs China, says analyst

The luxury company that owns Cartier reported a 20% increase in sales year-on-year, boosting its stock.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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