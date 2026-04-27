Luyin Investment (Group) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Luyin Investment (Group) hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 873,2 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Luyin Investment (Group) 813,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at