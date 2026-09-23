Luzerner Kantonalbank Aktie
WKN: 634379 / ISIN: CH0011693600
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23.09.2026 07:15:04
Luzerner Kantonalbank: CEO tritt ab, Nachfolger steht bereits in den Startlöchern
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Die Luzerner Kantonalbank regelt ihre Führung intern: Daniel Salzmann tritt nach zwölf Jahren als CEO per Ende Jahr zurück. Er soll in den Verwaltungsrat wechseln. Sein Nachfolger ist bestimmt. Zu einer Veränderung kommt es auch im Vizepräsidium.
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