Luzerner Kantonalbank: Gewinn steigt - Anlagegeschäft gewinnt an Bedeutung

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat ihren Gewinn in den ersten neun Monaten 2026 um knapp 9 Prozent gesteigert. Besonders dynamisch entwickelte sich das Kommissions- und Anlagegeschäft. Zudem ist eine weitere Personalentscheidung im Zusammenhang mit dem bevorstehenden CEO-Wechsel gefallen.