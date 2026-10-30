Luzerner Kantonalbank Aktie
WKN: 634379 / ISIN: CH0011693600
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30.10.2026 19:19:10
Luzerner Kantonalbank: Gewinn steigt - Anlagegeschäft gewinnt an Bedeutung
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Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat ihren Gewinn in den ersten neun Monaten 2026 um knapp 9 Prozent gesteigert. Besonders dynamisch entwickelte sich das Kommissions- und Anlagegeschäft. Zudem ist eine weitere Personalentscheidung im Zusammenhang mit dem bevorstehenden CEO-Wechsel gefallen.
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