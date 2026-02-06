Luzerner Kantonalbank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Luzerner Kantonalbank hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,43 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,43 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Luzerner Kantonalbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 251,6 Millionen CHF im Vergleich zu 292,4 Millionen CHF im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,96 CHF, nach 5,81 CHF im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat Luzerner Kantonalbank im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 17,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,02 Milliarden CHF. Im Vorjahr waren 1,24 Milliarden CHF in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at