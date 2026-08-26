Luzerner Kantonalbank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Luzerner Kantonalbank hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,64 CHF, nach 1,50 CHF im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Luzerner Kantonalbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 256,5 Millionen CHF. Im Vorjahresviertel waren 257,2 Millionen CHF in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at