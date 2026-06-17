UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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17.06.2026 12:05:09
Luzerner Pensionskasse macht UBS-Manager zum Leiter Wertschriftenanlagen
Der Vorstand der Luzerner Pensionskasse (LUPK) hat Sacha Widin zum neuen Leiter Wertschriftenanlagen ernannt. Er kommt von der UBS und wird mit seinem Start ab November auch Mitglied der Geschäftsleitung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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