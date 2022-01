LVMH: Kurse über 800 Euro sind drin

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die LVMH -Aktie ist nach wie vor in einer Konsolidierungsphase. Auch zum Wochenausklang halten sich die Anleger zurück. Die Omikron-Variante und die in vielen Ländern hohen Inzidenzen drücken auf die Stimmung. Dabei sind die Aussichten für die Luxusgüter-Branche und vor allem für den französischen Branchenprimus gut. Den Optimismus teilen auch die Analysten. Die US-Investmentbank Goldman Sachs etwa hat das Kursziel für LVMH von 775 auf 805 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die bisher veröffentlichten Kennziffern der Wettbewerber Burberry, Prada und Richemont ließen positive Rückschlüsse auf die anstehenden Jahreszahlen des Luxusgüterkonzerns zu, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einem aktuellen Ausblick. Ihre Prognosen für Umsatz und Ergebnis der Franzosen lägen jeweils über den durchschnittlichen Analystenschätzungen. Jefferies ist noch etwas optimistischer für den global agierenden Luxuskonzern, der hinter Weltmarken wie Louis Vuitton, Christian Dior, Moët oder Tiffany steht. Das US-Analysehaus hat seine Kaufempfehlung bestätigt und sieht die LVMH-Aktie perspektivisch bei 825 Euro. Demnach hätte der Luxus-Titel noch rund 19 Prozent Aufwärtspotenzial.Die Aktien des Herstellers kostspieliger Champagner, Ledertaschen und Uhren seien quasi ein Muss für Investoren, die auf den Luxussektor setzen wollen, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer Studie. Der Unternehmenserfolg, die Reichweite und die Tiefe des Angebots rechtfertigten einen Aufschlag in der Bewertung. Die Papiere seien auch wegen des Ausbaus von Marktanteilen ein Kerninvestment im Sektor. Die Aktie verliert trotz der positiven Analystenstimmen am Freitag ein halbes Prozent auf 696,30 Euro.(Mit Material von dpa-AfX)