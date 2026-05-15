Jacobs Aktie

Jacobs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: JAC007 / ISIN: NET000JAC007

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15.05.2026 12:24:48

LVMH agrees to sell Marc Jacobs brand to WHP, G-III

In a filing, G-III says it plans to invest up to US$425 million in the 50-50 ventureWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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