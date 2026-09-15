LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Schwache Performance
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15.09.2026 11:00:00
LVMH-Aktie auf Talfahrt: Luxuskonzern verliert seit Jahresbeginn deutlich
Aktien von LVMH haben am Dienstag stärker nachgegeben und damit ihre Schwächephase fortgesetzt. Zuletzt verlor der Wert in Paris 2,26 Prozent auf 408 Euro. Die Aktie befindet sich damit weiter unter Druck. Lag sie zu Jahresbeginn noch bei über 640 Euro, notiert sie nun knapp über 400 Euro. Sie fiel damit auch aus der Liga der zehn wertvollsten europäischen Unternehmen.
Marktteilnehmer verwiesen auf die anhaltende Schwäche des Luxusgütersektors. Konjunkturdaten des wichtigen chinesischen Marktes waren enttäuschend ausgefallen. Die Einzelhandelsumsätze waren im August unter den Erwartungen geblieben und zeugten damit von dem schleppenden Konsum.
Hinzu kam, dass das US-Analysehaus Bernstein das Kursziel für LVMH von 570 auf 520 Euro gesenkt hatte, was aber immer noch deutlich über dem aktuellen Niveau liegt.
PARIS (dpa-AFX)
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Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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09:29
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
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14.09.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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14.09.26
|Handel in Paris: CAC 40 verliert (finanzen.at)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in Paris: So performt der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
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14.09.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
10.09.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.09.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
10.09.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 mittags stärker (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|408,45
|-2,35%