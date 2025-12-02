LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 729780 / ISIN: US5024413065
|Personalie
|
02.12.2025 10:16:00
LVMH-Aktie gewinnt: LVMH stärkt Fashion-Sparte mit neuem Chairman und CEO
Wie das französische Unternehmen LVMH mitteilte, hat es Pietro Beccari zum Chairman und CEO der Fashion Group ernannt, die Marken wie Celine, Givenchy, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs, Patou, Pucci und Rossimoda umfasst. Beccari folgt auf Sidney Toledano, der nach mehr als drei Jahrzehnten bei LVMH seinen Rücktritt erklärt hat. Die Berufung wird zum 1. Januar wirksam.
Die LVMH-Aktie gewinnt in Paris zeitweise 0,58 Prozent auf 640,90 Euro
DOW JONES
