LVMH-Aktie höher: Tochter von LVMH-CEO wird Dior-Chefin

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH hat größere Veränderungen an der Spitze seines Kerngeschäfts Mode angekündigt.

Dior-Chef Pietro Beccari soll das Ruder des Namensgebers und der größten Marke der Gruppe, Louis Vuitton, übernehmen, wie die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE mitteilte. Beccari übernimmt den Posten von Michael Burke, einem langjährigen Weggefährten von Konzernchef und Hauptaktionär Bernard Arnault. Burke, der Louis Vuitton zehn Jahre lang leitete, soll neue Aufgaben übernehmen und direkt an Arnault berichten.

Zur neuen Dior-Chefin machte Arnault seine Tochter Delphine. Mit diesem Schritt wird eine Reihe von Ernennungen von Arnaults Kindern in Schlüsselpositionen innerhalb des Konzerns fortgesetzt. So wurde Antoine Arnault kürzlich an die Spitze der Holdinggesellschaft Christian Dior SE, dem größten Anteilseigner von LVMH, berufen, während Alexandre Arnault eine Spitzenposition bei Tiffany inne hat. Den US-Juwelier hatte LVMH Anfang 2021 für 15,8 Milliarden US-Dollar übernommen.

LVMH-Papiere notieren in Paris zeitweise 1,69 Prozent im Plus bei 769,10 Euro.

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)