WKN: 729780 / ISIN: US5024413065

14.10.2025 20:08:00

LVMH-Aktie: LVMH zeigt leichte Erholung - Europa bleibt Sorgenregion

LVMH-Aktie: LVMH zeigt leichte Erholung - Europa bleibt Sorgenregion

LVMH hat im dritten Quartal ein leichtes Umsatzwachstum verzeichnet.

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH, der als Vorreiter der Branche gilt, meldete einen Umsatz von 18,28 Milliarden Euro, was einem organischen Wachstum von 1 Prozent entspricht. Im Vorquartal hatte der Konzern noch einen Umsatzrückgang von 4 Prozent verzeichnet. Von Visible Alpha befragte Analysten hatten im dritten Quartal ebenfalls mit einem Umsatzrückgang gerechnet, und zwar um 0,6 Prozent.

Das Kerngeschäft Mode und Lederwaren, zu dem Marken wie Louis Vuitton und Dior gehören, wies zwar einen Umsatzrückgang um 2 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro aus. Das ist jedoch etwas mehr, als Analysten mit im Mittel 8,47 Milliarden Euro erwartet hatten.

Das dritte Quartal habe eine Verbesserung in allen Geschäftsbereichen und in allen Regionen, mit Ausnahme von Europa, gezeigt, so das Unternehmen.

DOW JONES

Aktien in diesem Artikel

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh 105,00 -1,87%

