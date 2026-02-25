LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 729780 / ISIN: US5024413065

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Luxusgüter 25.02.2026 12:33:00

LVMH-Aktie schwächelt: Familie Arnault erreicht wichtige Schwelle

LVMH-Aktie schwächelt: Familie Arnault erreicht wichtige Schwelle

Der französische Milliardär Bernard Arnault hat die Schwelle von 50 Prozent der Anteile an LVMH überschritten.

Von Andrea Figueras

DOW JONES--Der französische Milliardär Bernard Arnault hat die Schwelle von 50 Prozent der Anteile an LVMH überschritten. Wie ein Sprecher des Luxusgüterkonzerns sagte, besitzt die Arnault-Familie nun 50,01 Prozent deWie ein Sprecher des Luxusgüterkonzerns sagte, besitzt die Arnault-Familie nun 50,01 Prozent der Anteile nach 49,77 Prozent zum Jahresende 2025.

Arnault hatte vor wenigen Wochen angekündigt, weitere Aktien von LVMH zu erwerben. Er sagte im Januar, die Familie halte etwa 50 Prozent. "Wir sind berechtigt, noch ein wenig mehr zu erwerben", sagte er und fügte hinzu, dass die Familie in diesem Jahr beabsichtige, die 50-Prozent-Schwelle zu überschreiten. "Wir glauben an das, was wir tun, und das zeigen wir auf diese Weise", sagte Arnault.

Dem Konglomerat gehören die Modehäuser Louis Vuitton und Dior, die Juweliere Tiffany und Bulgari, die Champagner- und Cognac-Gruppe Moët Hennessy sowie eine Vielzahl weiterer Marken im Luxussegment und anderen Bereichen. Die Bewertung beträgt knapp 280 Milliarden Euro.

Von Andrea Figueras

DOW JONESr Anteile nach 49,77 Prozent zum Jahresende 2025.

Arnault hatte vor wenigen Wochen angekündigt, weitere Aktien von LVMH zu erwerben. Er sagte im Januar, die Familie halte etwa 50 Prozent. "Wir sind berechtigt, noch ein wenig mehr zu erwerben", sagte er und fügte hinzu, dass die Familie in diesem Jahr beabsichtige, die 50-Prozent-Schwelle zu überschreiten. "Wir glauben an das, was wir tun, und das zeigen wir auf diese Weise", sagte Arnault.

Dem Konglomerat gehören die Modehäuser Louis Vuitton und Dior, die Juweliere Tiffany und Bulgari, die Champagner- und Cognac-Gruppe Moët Hennessy sowie eine Vielzahl weiterer Marken im Luxussegment und anderen Bereichen. Die Bewertung beträgt knapp 280 Milliarden Euro.

Die LVMH-Aktie notiert in Paris zeitweise 1,51 Prozent im Minus bei 553,30 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 14:04 ET (19:04 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

LVMH-Aktie niedriger: Luxusgüterkonzern verkauft DFS-Geschäft in Hongkong und Macau

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 550,60 -2,58% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh 110,00 -2,22% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen