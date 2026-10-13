LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Schwache Erlöse
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13.10.2026 17:47:00
LVMH-Aktie schwächelt: Luxuskonzern kämpft mit China-Schwäche
Das Papier büßte an der EURONEXT Paris letztlich 0,12 Prozent auf 384,05 Euro ein. Damit summiert sich das Kursminus seit dem Jahreswechsel auf mehr als 40 Prozent. Ein Großteil der Luxusbranche bekommt den Rückgang der Nachfrage zu spüren. Aber kein anderer der großen Konzerne hat an der Börse so viel an Wert verloren wie LVMH.
Viele Chinesen hatten die Hauptmarke Louis Vuitton im Juli und August boykottiert, nachdem diese einen Marken-Rechtsstreit gegen den heimischen Teehersteller Molly Tea gewonnen hatte. Es sei zwar schwierig, die Auswirkungen zu quantifizieren, erklärte Finanzvorstand Cecile Cabanis in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Die ablehnende Reaktion der Verbraucher habe Louis Vuitton jedoch zumindest zu Beginn des Quartals geschadet.
Derweil ist die allgemeine Erholung des Luxussektors durch den Krieg im Nahen Osten und Sorgen um die Lebenshaltungskosten ohnehin unter Druck geraten. Er könnte ein besorgniserregendes Signal für Konkurrenten wie Kering und Hermès sein, die noch in diesem Monat ihre Geschäftszahlen vorlegen. Vor weniger als einem Jahr hatte China noch dazu beigetragen, den Aufschwung der Branche anzukurbeln.
Die Nachfrage nach Luxusgütern in China steht an zahlreichen Fronten unter Druck. Die Zurückhaltung der Verbraucher angesichts einer allgemeinen Konjunkturabkühlung bremst die Ausgaben im Inland und treibt einige Käufer zu günstigeren lokalen Marken. Gleichzeitig belasten die jüngste Schwäche an den Aktienmärkten und eine strengere Besteuerung von Vermögen im Ausland reiche Chinesen.
Während in China die Nachfrage sank, gaben Kunden in den USA, Europa und Japan mehr für LVMH-Produkte aus. In den USA legten im dritten Quartal die Erlöse aus eigener Kraft um fünf Prozent, in Europa um vier Prozent und in Japan um sechs Prozent zu.
Nach Einschätzung von Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC hat zwar das Geschäft mit Mode und Leder die Erwartungen enttäuscht. Dies sei jedoch durch das überraschend positive Abschneiden der Sparten Weine und Spirituosen sowie dem Einzelhandelsgeschäft ausgeglichen worden.
Auch für James Grzinic von dem Analysehaus Jefferies hat LVMH die Erwartungen in der Sparte Mode und Lederwaren verfehlt. Die logistischen Probleme, die die Dynamik von Vuitton in den USA beeinträchtigt hätten, dürften sich aber im vierten Quartal abschwächen. Zudem sollte der größte Umsatzbringer in China keine länger anhaltenden Einbußen haben.
LVMH-Zahlen belasten Luxussektor
Luxuswerte haben am Dienstag stärker nachgegeben. Sie folgten damit den enttäuschenden Zahlen von LVMH. Während deren Aktien nachgaben und damit nach einer annähernden Kurshalbierung seit Jahresbeginn weiter schwächelten, gaben auch Hermès International (-2,18%), Kering (-1,99%) und Richemont (-0,74%) deutlicher nach.
"Der französische Luxuskonzern LVMH konnte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen nicht erfüllen", so Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Die anhaltende Konsumschwäche in China habe belastet und setze auch andere europäische Luxus- und Konsumwerte unter Druck.
LVMH sei es gelungen, die ohnehin schon geringen Erwartungen noch zu verfehlen, betonten die Analysten der Deutschen Bank. Die Konsensschätzungen dürften weiter sinken. Auch wenn die Bewertung der Aktie sich im Bereich der historischen Tiefs bewege, sei kurzfristig keine Wende zu erwarten. Ungeachtet dessen sei das Chance-Risiko-Verhältnis positiv, denn die Schwäche sei eher zyklisch als strukturell.
UBS senkt Ziel für LVMH auf 510 Euro - 'Buy'
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 525 auf 510 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schwäche sei erwartet worden, schrieb Zuzanna Pusz am Montagabend nach den Quartalszahlen des französischen Luxusherstellers. Sie senkte ihre Gewinnschätzungen und geht davon aus, dass sich die Margen bis 2030 nur bis auf das Niveau von vor der Corona-Krise erholen werden. Kurzfristige Kurstreiber dürften zwar Mangelware sein, aufgrund der extrem gedrückten Stimmung, angepasster Erwartungen und der tiefen Bewertung sei das Chance-Risiko-Verhältnis aber überzeugend.
PARIS (dpa-AFX) / ZÜRICH (dpa-AFX Broker)
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