LVMH-Aktie zieht an: LVMH kauft eigene Aktien in großem Stil zurück

Der Luxusgüterkonzern LVMH will für bis zu 1,5 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen.

Das Programm soll am heutigen Mittwoch starten, wie die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE mitteilte. Maximal wolle der Konzern die Anteile bis zum 20. Juli zurückerwerben. Die gekauften Aktien sollen eingezogen werden.

Die LVMH-Aktie gewinnt am Mittwoch an der EURONEXT in Paris zeitweise 2,18 Prozent auf 806,20 Euro.

Von Pierre Bertrand

PARIS (Dow Jones)