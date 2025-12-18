LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

18.12.2025 15:06:41

LVMH ernennt neue Chefin für Bvlgari

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Die LVMH-Marke Bvlgari bekommt nächstes Jahr eine neue Chefin. Wie der französische Luxusgüterkonzern mitteilte, hat er Laura Burdese mit Wirkung Juli 2026 zum CEO von Bvlgari ernannt. Sie ist seit Juli 2024 Stellvertreterin von CEO Jean-Christophe Babin, der sich nach 12 Jahren von dem Posten zurückzieht.

Babin wird weiterhin Chairman des Bvlgari-Veraltungsrats bleiben, ebenso CEO des Hotelgeschäfts und Präsident der Bvlgari-Stiftung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 09:06 ET (14:06 GMT)

