LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
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05.05.2026 06:00:12
LVMH goes from buyer to seller as luxury’s winter drags on
LVMH is exploring sales of brands including Marc Jacobs and Fenty in one of the biggest pullbacks in its historyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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