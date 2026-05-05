LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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05.05.2026 06:00:12

LVMH goes from buyer to seller as luxury’s winter drags on

LVMH is exploring sales of brands including Marc Jacobs and Fenty in one of the biggest pullbacks in its historyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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28.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
15.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
14.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
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