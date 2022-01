LVMH mit starken Zahlen: Rekordnachfrage

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Mit einem Rekordumsatz im vergangenen Geschäftsjahr hat der französische Luxusgüterkonzern LVMH die Erwartungen von Analysten deutlich übertroffen. Dies wird auch an der Börse gut aufgenommen. Die Aktie von LVMH klettert auf der Handelsplattform Tradegate am Donnerstagabend gut vier Prozent auf 711,00 Euro.Der Jahreserlös stieg gegenüber dem Vorjahr um knapp 44 Prozent auf 64,2 Milliarden Euro, wie das für seine Marken wie Louis Vuitton, Hublot oder Givenchy bekannte Unternehmen nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Die Geschäfte des Konzerns laufen damit also sogar besser als vor der Corona-Pandemie: 2019 hatte LVMH noch einen Jahresumsatz von knapp 53,7 Milliarden Euro erzielt. Vor allem die Nachfrage nach Mode- und Lederwaren habe ein "Rekordniveau" erreicht, hieß es in der Mitteilung weiter.Auch beim Betriebsergebnis überraschte das Unternehmen Branchenkenner im positiven Sinn: Mit einem operativen Gewinn von knapp 17,2 Milliarden Euro verdiente LVMH doppelt so viel wie noch im Jahr zuvor und etwa um die Hälfte mehr als noch vor der Corona-Krise.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH vor Kurzem von 775 auf 805 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Louise Singlehurst zeigte sich bereits im Vorfeld der Zahlen optimistisch. Ihre Prognosen für Umsatz und Ergebnis der Franzosen lägen jeweils über den durchschnittlichen Analystenschätzungen.(Mit Material von dpa-AFX)