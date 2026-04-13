Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
14.04.2026 00:32:57
LVMH sales disappoint as Middle East war crimps Dior demand
There are signs that the more exclusive brands are holding up better during the slumpWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
13.04.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt LVMH nach Umsatzzahlen auf 'Outperform' (dpa-AFX)
|
13.04.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
13.04.26
|Minuszeichen in Paris: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
13.04.26
|Euronext-Handel CAC 40 schwächelt mittags (finanzen.at)
|
13.04.26
|Montagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
10.04.26
|Handel in Paris: CAC 40 letztendlich stärker (finanzen.at)
|
10.04.26
|Pluszeichen in Paris: So bewegt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|13.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|13.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|13.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|23.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|468,15
|-2,79%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh
|91,60
|-4,38%
|Middle East Holding Registered Shs
|1,86
|2,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNeue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.